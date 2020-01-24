Работники Купянского лесхоза подозреваются в "черной" вырубке на 17 млн грн - прокуратура

Трем мастерам леса и одному лесничему Каменского лесничества ГП "Купянское лесное хозяйство" (Харьковской области) объявлено о подозрении по ч. 2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Каменского лесничества ГП "Купянское лесное хозяйство" осуществлялась незаконная вырубка леса, в частности дуба высочайшего класса. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 17 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Досудебное расследование уголовного производство проводит территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве. Оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.