Чета Зеленских посетила "Яд Вашем"

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в пятницу посетил Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме, сообщает пресс-служба президента.

"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", - отметил Владимир Зеленский.

Супруги посетили фотовыставку "Вспышки памяти", на которой представлены фотографии, приуроченные нацистской пропаганде и фото, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения заключенных концлагеря Освенцим.

Также они возложили цветы возле "Долины уничтоженных общин" - монумента памяти еврейских общин Украины и Польши, которые были частично или полностью уничтожены.