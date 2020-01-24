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13:00 24.01.2020

Чета Зеленских посетила "Яд Вашем"

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в пятницу посетил Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме, сообщает пресс-служба президента.

"Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста", - отметил Владимир Зеленский.

Супруги посетили фотовыставку "Вспышки памяти", на которой представлены фотографии, приуроченные нацистской пропаганде и фото, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения заключенных концлагеря Освенцим.

Также они возложили цветы возле "Долины уничтоженных общин" - монумента памяти еврейских общин Украины и Польши, которые были частично или полностью уничтожены.

Теги: #зеленский #израиль
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