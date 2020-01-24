САП передал в суд дело экс-директора "Спецтехноэкспорта" о растрате 55,5 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) передали на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) дело экс-директора ГП "Спецтехноэкспорт", которого подозревают в причастности к растрате 55,5 млн грн.

"Директор ГП "Спецтехноэкспорт", с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия "Завод 410 ЦА" средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица. Так, в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП "Спецтехноэкспорт" как распорядителем имущества ГП "Завод 410 ЦА" с другой страной, вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекло к его сопровождению агента (посредника) - компанию-резидент Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщает пресс-служба САП в соцсети Facebook.

Как установило следствие, коммерческий посредник по условиям контракта взял на себя обязательства осуществлять от имени и в интересах "Спецтехноэкспорта" заключение и выполнение контракта. За эти услуги на счет иностранного агента в течение 2015 года были перечислены принадлежащие ГП "Завод 410 ЦА" средства в сумме 2,2 млн долларов.

"Собранные следствием доказательства свидетельствуют, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта, не предоставлял. В результате этих противоправных действий должностных лиц "Спецтехноэкспорта" и безосновательного перевода агенту средств за предоставленные услуги, государству в лице ГП "Завод 410 ЦА" был причинен материальный ущерб на сумму, эквивалентную 55,5 млн грн", - подчеркивают в САП.

Фигурантам дела инкриминируют преступления, предусмотренные ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения по предварительному сговору растраты имущества, повлекшее тяжкие последствия интересам государства).

Обвинительный акт по делу передан в ВАКС для рассмотрения по сути.

Как сообщалось, 24 октября 2019 года концерн "Укроборонпром" приостановил действие контракта с руководителем госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владиславом Бельбасом. Руководство концерна сообщило, что расторгло контракт "с целью реформирования функции спецэкспорта и работы соответствующих предприятий".