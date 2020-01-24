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12:14 24.01.2020

Два российских дипломата подозреваются в Болгарии в шпионаже

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Болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем, сообщает в пятницу Bloomberg.

При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Bloomberg отмечает, что один из фигурантов дела - первый секретарь в консульском отделе РФ в Софии, а второй работает в торговом представительстве. Их фамилии власти Болгарии не называют.

В прокуратуре заявили, что сообщили в МИД Болгарии о результатах расследования.

Теги: #болгария #шпионаж_рф
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