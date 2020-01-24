События

11:26 24.01.2020

В Харькове неизвестные подорвали и ограбили банкомат Ощадбанка

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 В ночь на пятницу в Харькове неизвестные подорвали банкомат в отделении Ощадбанка, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома на ул. Льва Ландау.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о взрыве поступила в 3:08.

"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

В результате взрыва начался пожар в помещении, который погасили сотрудники ГСЧС.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #подрыв #банкомат #харьков #ощадбанк
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