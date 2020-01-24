В Харькове неизвестные подорвали и ограбили банкомат Ощадбанка
В ночь на пятницу в Харькове неизвестные подорвали банкомат в отделении Ощадбанка, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома на ул. Льва Ландау.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о взрыве поступила в 3:08.
"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
В результате взрыва начался пожар в помещении, который погасили сотрудники ГСЧС.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.