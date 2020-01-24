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10:31 24.01.2020

Зеленский на встрече с Нетаньяху: украинский народ как никто понимает трагедию евреев во Время второй мировой войны

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Зеленский на встрече с Нетаньяху: украинский народ как никто понимает трагедию евреев во Время второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинский народ, как никакой другой, хорошо понимает трагедию Холокоста, которая произошла с евреями во время Второй мировой войны.

Перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в пятницу в Иерусалиме Зеленский сказал: "Украинский народ, как никто, понимает трагедию и большое количество потерянных жизней украинских евреев во время Второй мировой войны. И я долго думал о том, что сказать вам при нашей личной встрече. Наши личные встречи всегда открытые и приятные. Сказать вам очень искренние слова, и всем людям Израиля, и всем евреям мира".

Теги: #холокост #зеленский #евреи
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