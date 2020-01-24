В Шанхае из-за коронавируса закрыли парк Диснейленд, Cirque du Soleil отменил представления на востоке Китая

Руководство парка развлечений Диснейленд в Шанхае объявило о закрытии комплекса в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

В шанхайском Диснейленде указали, что решение принято "для сдерживания распространения вспышки заболевания, а также для обеспечения безопасности и здоровья" гостей и сотрудников парка.

Кроме того, канадская компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу по всему миру, объявила об отмене представлений на востоке Китая, в частности, в провинции Чжэцзян.

"Прямо сейчас мы ответственны за то, чтобы активизировать превентивные меры", - сказал президент и гендиректор Cirque du Soleil Даниэль Ламар.