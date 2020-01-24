ООН передала 101,9 тонн гуманитарной помощи для жителей оккупированных районов Донбасса
На оккупированные территории Донбасса доставлена гуманитарная помощь от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территории Украины проследовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка, общим весом 101,9 тонны", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщалось, ранее жителям Донецкой и Луганской областей была передана гуманитарная помощь от волонтерских организаций Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии.