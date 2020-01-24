С 9 февраля дети до 16 лет смогут самостоятельно пересекать админграницу с Крымом по ID-паспорту

С 9 февраля дети с 14 до 16 лет, которые учатся на территории других регионов Украины, смогут самостоятельно пересекать административную границу с аннексированным Крымом при наличии паспорта в виде ID карты, сообщила пресс-служба Министерства ветеранов.

"С 9 февраля вступают в силу изменения в порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет. С 14 до 16 лет дети смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ будут иметь доступ", - говорится в сообщении.

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для тех, кто возвращается назад на территорию полуострова после выезда накануне, станет возможным в сопровождении одного из родителей.

"К 19 февраля 2020 года въезд в Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию одного из родителей", - подчеркнули в министерстве.