События

06:03 24.01.2020

В Одесской области ликвидирован канал контрабандного перемещения амфетамина через границу

1 мин читать

Правоохранители в Одесской области ликвидировали канал контрабандного перемещения амфетамина через границу, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Так, вчера вечером правоохранители остановили за несколько сотен метров от границы автомобиль "Рено". В машине двое граждан Республики Молдова и один гражданин Армении пытались переместить из Приднестровья в Украину, в направлении н.п. Лучинское, 15 килограммов таблеток, предварительно амфетамин", - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будут решены вопросы сообщение о подозрении и избрании меры пресечения задержанным лицам.

Теги: #амфетамин #украина #одесская_область #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:16 24.01.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

03:33 24.01.2020
Директор одного из предприятий в Харькове подозревается в хищении бюджетных средств

Директор одного из предприятий в Харькове подозревается в хищении бюджетных средств

01:18 24.01.2020
Сорос намерен выделить $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата

Сорос намерен выделить $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата

01:00 24.01.2020
Гончарук: Сотрудничество Украины с немецким "Deutsche Bahn" - это стратегическое партнерство

Гончарук: Сотрудничество Украины с немецким "Deutsche Bahn" - это стратегическое партнерство

00:14 24.01.2020
ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на Альперина

ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на Альперина

23:32 23.01.2020
Horizon Capital намерена вскоре нарастить активы под управлением до более чем $1 млрд

Horizon Capital намерена вскоре нарастить активы под управлением до более чем $1 млрд

22:54 23.01.2020
Украина для роста нуждается в устойчивом оптимизме – нобелевский лауреат по экономике Шиллер

Украина для роста нуждается в устойчивом оптимизме – нобелевский лауреат по экономике Шиллер

22:16 23.01.2020
Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины

Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины

08:30 23.01.2020
Зеленский начал рабочий визит в Израиль

Зеленский начал рабочий визит в Израиль

08:17 23.01.2020
Глава фракции "Слуга народа" призывает к здоровому экономическому эгоизму в отношенияхс ЕС

Глава фракции "Слуга народа" призывает к здоровому экономическому эгоизму в отношенияхс ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

Зеленский в Давосе: шестой год в Украине идет война и шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

ПОСЛЕДНЕЕ

Число больных "уханьской" пневмонией в Китае превысило 800 человек, скончались 25

ВОЗ пока не дала общепризнанного названия новому коронавирусу

Ограничения в Китае из-за нового коронавируса не продлятся долго, надеется глава ВОЗ

ЕС принял к сведению постановление суда ООН о нарушении Мьянмой обязательств по Конвенции о геноциде

"Укроборонпром" поручило директору ХКБМ и владельцу ЛКМЗ за сутки выяснить достоверность информации о браке в корпусах БТР-4

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один боец

Вашингтон ввел новые правила получения виз для женщин, желающих рожать в США

Украина упала в рейтинге восприятия коррупции - Transparency International

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного задержания гражданина Украины в Симферопольском районе

Еще в двух городах Китая приостанавливают работу общественного транспорта из-за угрозы коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА