В Одесской области ликвидирован канал контрабандного перемещения амфетамина через границу

Правоохранители в Одесской области ликвидировали канал контрабандного перемещения амфетамина через границу, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Так, вчера вечером правоохранители остановили за несколько сотен метров от границы автомобиль "Рено". В машине двое граждан Республики Молдова и один гражданин Армении пытались переместить из Приднестровья в Украину, в направлении н.п. Лучинское, 15 килограммов таблеток, предварительно амфетамин", - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будут решены вопросы сообщение о подозрении и избрании меры пресечения задержанным лицам.