События

03:35 24.01.2020

Число больных "уханьской" пневмонией в Китае превысило 800 человек, скончались 25

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Число заболевших пневмонией, взрываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщают китайские СМИ со ссылками на официальные данные властей.

Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй.

За последние сутки число заболевших в 27 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая увеличилось на 259 человек, число жертв коронавируса - на восемь человек, говорится в сообщениях.

Одновременно на 680 человек увеличилось число людей, которые наблюдаются в медицинских учреждениях в связи с подозрениями на заболевание, расширилась также география его распространения: первые заболевшие обнаружены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шэньси и Ганьсу.

По два заразившихся выявлены в Гонконге, один - на Тайване.

По данным госкомитета КНР пор делам здравоохранения, три больных пневмонией нового типа обнаружены в Таиланде, по два - во Вьетнаме и Японии, по одному - в Южной Корее, Сингапуре и США.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейных, несмотря на то, что на 25 января приходится "Праздник весны" - Новый год по лунному календарю, самый почитаемый в Китае праздник.

Теги: #коронавирус #китай #пневмония #распространение
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