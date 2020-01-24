Директор одного из предприятий в Харькове подозревается в хищении бюджетных средств

Директор одного из предприятий в Харькове подозревается в завладении бюджетными средствами в размере около 7 млн грн, ему сообщили об очередном подозрении, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"23 января следователи сообщили мужчине о новом подозрении по факту завладения бюджетными средствами при проведении текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения в Дергачевском районе", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что материалы, внесенные в Единый реестр досудебных расследований относительно 74-летнего мужчины, находятся в производстве следственного управления ГУНП в Харьковской области с апреля 2018 года.

Следственные действия продолжаются по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.