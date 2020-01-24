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02:33 24.01.2020

ВОЗ пока не дала общепризнанного названия новому коронавирусу

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока только планирует дать общеупотребительное название новому типу коронавируса, появление которого было ранее зафиксировано в китайском городе Ухане.

"Было решено, что... экстренный комитет может собраться и выбрать название (вирусу). Пока мы этого не сделали, потому что на самом деле у нас нет времени. Но мы сделаем это, когда появится время", - заявила в четверг глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний ВОЗ Сильвия Брайанд.

Она отметила, что в данный момент ВОЗ называет этот вирус "новый коронавирус 2019 года".

"На данный момент все согласны с существующим названием, мы можем с ним работать, оно понятно всем на планете. Так что это хорошее название на этот момент".

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). Сначала медики связали вирус с местным рыбным рынком. Однако позднее стало известно, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Теги: #коронавирус #воз #название
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