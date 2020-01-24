Гончарук: Сотрудничество Украины с немецким "Deutsche Bahn" - это стратегическое партнерство

Сотрудничество Украины с национальным оператором железных дорог Германии "Deutsche Bahn" - это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию "Укрзализныци", сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, это сотрудничество является позитивным сигналом европейскому бизнесу по Украине.

"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!" – подчеркнул премьер.