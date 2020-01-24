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00:14 24.01.2020

ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на Альперина

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ВАКС продлил срок действия обязанностей, возложенных на Альперина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил срок действия обязанностей подозреваемого по делу о схемах на таможне одесского бизнесмена Вадима Альперина до 23 марта, сообщила пресс-служба суда в Фейсбуке.

"23 января следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство о продлении возложенных ранее обязанностей при избрании меры пресечения одесскому бизнесмену, подозреваемому в организации махинаций на таможне. Подозреваемый, по-прежнему обязан носить электронное средство контроля (браслет) до 23 марта и выполнять предварительно возложенные на него обязанности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда напомнили, что бизнесмен подозревается в организации преступной схемы, связанной с растаможиванием импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, 26 ноября 2019 года сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский в Facebook сообщил, что в его доме проходят обыски.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Альперин. Он был объявлен в розыск, в СМИ производство получило название "дело Альперина".

Спустя некоторое время адвокат Альперина Андрей Федур сообщил в Facebook, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.

29 ноября ВАКС избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. В тот же день под ночной домашний арест был отправлен Тупальский.

3 декабря Альперин вышел из СИЗО, уплатив залог. При этом возложенные на него судом обязательства остались в силе, в частности, Альперин должен носить электронное средство контроля (браслет).

Теги: #таможня #вакс #украина #бизнесмен #схемы
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