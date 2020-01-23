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22:54 23.01.2020

Украина для роста нуждается в устойчивом оптимизме – нобелевский лауреат по экономике Шиллер

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Украинская власть должна работать над продвижением "устойчивого оптимизма", чтобы люди поверили в свою страну, такой совет по обеспечению экономического роста Украине дал лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года Роберт Шиллер.

"Оптимизм, который мы видим в Украине, должен стать устойчивым. Скандалы лишают блеска этот оптимизм. Главное – изменение культуры и настроений", - сказал экономист на Украинском завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука в Давосе в четверг.

Шиллер подчеркнул важность изменения культуры в Украине через образование, в особенности в вопросе восприятия коррупции.

"Мы не смотрим на нынешние цифры роста как на показатель успеха - мы смотрим на то, как меняется культура", - отметил обелевский лауреат.

Исполнительный директор General Atlantic Билл Форд добавил, что Украине повезло иметь мощную систему образования и очень мощные инженерные таланты. "Однако эти таланты должны верить в возможности и возвращаться в Украину, чтобы развивать бизнес здесь. То, что по-настоящему породит энтузиазм и доверие к стране - это молодые предприниматели, которые построят настоящие бизнесы и достигнут настоящего успеха, привлекая сюда новые технологии", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что другие составляющие успеха – борьба с коррупцией и верховенство права.

"Проблема Украины с коррупцией - это не столько сама по себе коррупция, как восприятие коррупции", - такое мнение на Украинском завтраке высказал соучредитель и со-исполнительный глава правления Carlyle Group Дэвид Рубинштейн. Он пояснил, что многие инвесторы в поисках высокой доходности с удовольствием инвестируют в новые рынки, однако в странах с высоким индексом коррупции они боятся критики: даже если ты ничего незаконного не сделал, тебя будут подозревать в каком-то преступлении.

"По моему мнению, Украине следует поработать над своим имиджем, а также над реальностью. Думаю, что власть заинтересована в привлечении иностранных капиталов и в том, чтобы избавиться от восприятия страны как коррумпированной и самой коррупции в реальности", - сказал Рубинштейн.

Бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук также подчеркнул, что Украине наравне с продолжением реформ и противостоянием российской агрессии необходимо построение мощного нарратива.

"Многие соглашаются, что в плане реформ и противодействия агрессии украинская власть не так уж и плохо справляется. Но критическое значение имеет также нарратив. Мы должны быть везде, и просто демонстрировать правду. Она не будет всегда приятной, но все же лучше стереотипов, которые существуют об Украине", - сказал Пинчук.

Теги: #задача #оптимизм #украина
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