Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины

Заместителем председателя Высшего совета правосудия Украины 23 января избрали одного из его членов Алексея Маловацкого, сообщила пресс-служба ведомства.

"Председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко внес в ВРП представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкий Алексея Владимировича для избрания заместителем Председателя Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта должность была вакантна в течение длительного времени, поэтому глава совета Овсиенко заявил о потребности в ее замещении и избрании заместителя председателя ВРП для соответствующей организации работы Совета и распределения обязанностей.

"Высший совет правосудия путем тайного голосования единогласно решил выбрать Маловацкого Алексея Владимировича заместителем председателя Высшего совета правосудия", - сообщили в пресс-служба ВСП.

Отмечается, что согласно ст.23 закона Украины "О Высшем совете правосудия" ВСП по представлению его главы избирает заместителя из числа своих членов сроком на два года.