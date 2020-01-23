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22:16 23.01.2020

Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины

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Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины

Заместителем председателя Высшего совета правосудия Украины 23 января избрали одного из его членов Алексея Маловацкого, сообщила пресс-служба ведомства.

"Председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко внес в ВРП представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкий Алексея Владимировича для избрания заместителем Председателя Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта должность была вакантна в течение длительного времени, поэтому глава совета Овсиенко заявил о потребности в ее замещении и избрании заместителя председателя ВРП для соответствующей организации работы Совета и распределения обязанностей.

"Высший совет правосудия путем тайного голосования единогласно решил выбрать Маловацкого Алексея Владимировича заместителем председателя Высшего совета правосудия", - сообщили в пресс-служба ВСП.

Отмечается, что согласно ст.23 закона Украины "О Высшем совете правосудия" ВСП по представлению его главы избирает заместителя из числа своих членов сроком на два года.

Теги: #заместитель #высший_совет_правосудия #украина
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