Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного задержания гражданина Украины в Симферопольском районе

Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины оккупационными "правоохранителями" в селе Доброе Симферопольского района.

"Следствием установлено, что "крымские правоохранители" в Симферопольском районе "задержали" крымчанина по "подозрению" в совершении преступлений, предусмотренных статьями 275 Уголовного Кодекса РФ (государственная измена). Затем "судьи" незаконно созданного Киевского районного суда г. Симферополя избрали задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что материалы производства будут переданы ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе для проведения досудебного расследования.