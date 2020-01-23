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17:35 23.01.2020

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного задержания гражданина Украины в Симферопольском районе

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Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного задержания гражданина Украины в Симферопольском районе

Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины оккупационными "правоохранителями" в селе Доброе Симферопольского района.

"Следствием установлено, что "крымские правоохранители" в Симферопольском районе "задержали" крымчанина по "подозрению" в совершении преступлений, предусмотренных статьями 275 Уголовного Кодекса РФ (государственная измена). Затем "судьи" незаконно созданного Киевского районного суда г. Симферополя избрали задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что материалы производства будут переданы ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе для проведения досудебного расследования.

Теги: #крым #прокуратура
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