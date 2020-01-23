События

16:56 23.01.2020

Еще в двух городах Китая приостанавливают работу общественного транспорта из-за угрозы коронавируса

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Еще два города в китайской провинции Хубэй, где ранее был обнаружен новый тип коронавируса, приостанавливают работу общественного транспорта и перекрывают дороги с целью сдержать распространения этого вируса, сообщили в четверг западные СМИ.

В частности, власти города Сяньтао с населением 1,5 млн человек закрыли 30 въездов на шоссе, соединяющее Ухань с городом Шэньчжэнь (провинция Гуандун).

Администрация города Чиби, где проживают около 500 тыс. человек, с полуночи останавливает движение общественного транспорта, в том числе в соседних с городом частях провинции.

Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган (более 6 млн жителей) и Ухань (более 11 млн).

В еще одном китайском городе - Эчжоу - ранее в четверг также временно закрыли железнодорожный вокзал, но пока запрет на выезд жителей не объявили. В Эчжоу проживают около 1,1 млн человек.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, на Тайване, в Макао.

Теги: #коронавирус #китай
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