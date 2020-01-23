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16:51 23.01.2020

Национальную идею должна формулировать интеллектуальная элита, а политики – декларировать ее в едином ключе, считают участники Коммуникационного форума

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Для успешного преодоления стоящих ныне перед Украинским государством вызовов интеллектуальная элита страны должна выработать четкую национальную идею, которую, в свою очередь, до общественности должны доносить представители различных политических сил, считают принявшие участие в форуме "Украина и современное государственное образование" представители общественности, ученые и политики.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг в Киеве состоялась пресс-конференция на тему "Практики и теоретики инициируют устойчивое общение ради целостности Украины", организатором которого стал Народный рух Украины (НРУ). В ходе конференции спикеры рассказали об итогах коммуникационного форума "Украина и современное государственное образование", который прошел в День Соборности Украины 22 января.

"Мы собрали научную и интеллектуальную элиту для того, чтобы обсудить, что именно должно объединять украинский народ, какие современные вызовы стоят перед государством и как те люди, которые будут работать в политической сфере, должны реализовывать эту программу (государствообразования - ИФ)",- прокомментировал Форум заместитель главы Киевской краевой организации НРУ Андрей Рыбалко.

Инициатор Форума Иван Дутчак рассказал, что количество принявших участие в мероприятии участников составило более 50 человек, среди которых было свыше 20 ученых и 10 кандидатов наук.

"Все-таки национальную идею политики должны не формулировать, а декларировать ее на основе того, что считает интеллектуальная элита",- отметил Дутчак.

Он также отметил, что "этим Форумом мы хотели объединить ученых и интеллектуальную элиту вокруг заданий: что делать дальше? Что объединяет украинцев?".

В результате, по словам участников пресс-конференции, одним из основных тезисов, который прозвучал на Форуме от многих участников, был: "Государственнические патриотические силы должны объединяться вокруг общего, а не искать различия".

По итогам Форума также будет издан сборник статей, а в дальнейшем планируется повторно провести такое мероприятие для того, чтобы разработать и расширить те идеи, которые уже были озвучены во время нынешнего Форума.

Теги: #патриотизм
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