События

16:07 23.01.2020

Госспецсвязи передаст функции по пересылке отправлений EMS "Укрпоште"

1 мин читать
Госспецсвязи передаст функции по пересылке отправлений EMS "Укрпоште"

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины в рамках оптимизации структуры планирует передать функции по пересылке отправлений EMS (Express Mail Service) "Укрпоште", сообщается на сайте ведомства.

Совместно с представителями Министерства инфраструктуры и во исполнение приказа министерства №824 от 22 ноября 2019 года "Об определении оператора почтовой связи по пересылке отправлений EMS" создана рабочая группа по передаче функций по пересылке отправлений EMS от Госспецсвязи к "Укрпоште".

"Таким образом, Госспецсвязи продолжает избавляться от несвойственных ей функций, оптимизирует свою работу и расходы", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, Госспецсвязи не планирует расформировывать службу фельдъегерской связи и фельдъегерскую доставку.

Теги: #укрпошта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:29 20.01.2020
"Укрпошта" в 2019г получила 600 млн грн чистой прибыли, увеличила чистый доход на 20,6%

"Укрпошта" в 2019г получила 600 млн грн чистой прибыли, увеличила чистый доход на 20,6%

13:36 24.12.2019
"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

10:11 24.12.2019
"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

16:50 04.12.2019
Киевская дирекция "Укрпошты" провела аукцион на застрахование имущества

Киевская дирекция "Укрпошты" провела аукцион на застрахование имущества

15:52 03.12.2019
"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

15:23 28.11.2019
"Укрпошта" начала подписание нового рамочного соглашения по закупке 6,2 млн л дизтоплива на следующие 2 года

"Укрпошта" начала подписание нового рамочного соглашения по закупке 6,2 млн л дизтоплива на следующие 2 года

12:30 13.11.2019
"Укрпошта" начала процедуру закупки электроэнергии по рамочным соглашениям

"Укрпошта" начала процедуру закупки электроэнергии по рамочным соглашениям

12:15 11.11.2019
Заказы украинцев с AliExpress за 10 мес. выросли на 70% - "Укрпошта"

Заказы украинцев с AliExpress за 10 мес. выросли на 70% - "Укрпошта"

10:06 22.10.2019
Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

06:34 22.10.2019
Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

Зеленский в Давосе: шестой год в Украине идет война и шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

ПОСЛЕДНЕЕ

Национальную идею должна формулировать интеллектуальная элита, а политики – декларировать ее в едином ключе, считают участники Коммуникационного форума

Подающие на расторжении брака пары скрывают факт беременности супруги или наличие ребенка до года – юрист

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

Британская полиция удалила изображение украинского герба из "Руководства по противодействию экстремизму"

ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу из-за нового коронавируса в Китае

Власти Пекина отменили все мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за коронавируса

Евреи бегут из Европы - глава ЕЕК Кантор

Назначение экс-адвоката Януковича первым замдиректора ГБР может нивелировать суды по "делам Майдана" – депутат Сюмар

Руководители департамента Одесской ОГА присвоили 1,6 грн из бюджета - СБУ

В Киеве проживает десятая часть населения страны - данные электронной переписи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА