Госспецсвязи передаст функции по пересылке отправлений EMS "Укрпоште"

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины в рамках оптимизации структуры планирует передать функции по пересылке отправлений EMS (Express Mail Service) "Укрпоште", сообщается на сайте ведомства.

Совместно с представителями Министерства инфраструктуры и во исполнение приказа министерства №824 от 22 ноября 2019 года "Об определении оператора почтовой связи по пересылке отправлений EMS" создана рабочая группа по передаче функций по пересылке отправлений EMS от Госспецсвязи к "Укрпоште".

"Таким образом, Госспецсвязи продолжает избавляться от несвойственных ей функций, оптимизирует свою работу и расходы", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, Госспецсвязи не планирует расформировывать службу фельдъегерской связи и фельдъегерскую доставку.