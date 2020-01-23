Подающие на расторжении брака пары скрывают факт беременности супруги или наличие ребенка до года – юрист

Количество разводов среди супружеских пар, где супруга беременна или у пары уже есть ребенок в возрасте до одного года, в последнее время существенно возросло, считает юрист юркомпании "Волхв" Анастасия Князева.

"В последнее время количество разводов среди пар, где супруга беременна или у пары есть ребенок до года, возросло в разы. Такую тенденцию можно отследить благодаря анализу судебной практики в части возврата иска на основании п.5 ч.4 ст.185 ГПК Украины. Ввиду этого истцы при подаче исков о разводе стали скрывать факт беременности или наличие ребенка до года, чтобы быстрее получить нужное решение", - сказал она агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметила, что в связи с этим "все более актуальным становится вопрос, как правильно приостановить судебный процесс в рамках действующего процессуального законодательства, чтобы не нарушить права сторон и соблюсти закон".

Он напомнила, что, согласно действующему законодательству, иск о расторжении брака не может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. При этом в случае подачи такого иска суд обязан вернуть его, поэтому супруги часто намеренно скрывают факты беременности или наличие ребенка в возрасте до одного года.

"На первый взгляд все очевидно: обжаловать постановление об открытии производства. Но в данной категории дел люди не всегда обращаются к юристам, они могут даже не знать об установленных законодателем ограничения по подаче иска о разводе. В результате имеем пропущенные сроки на апелляционное обжалование и отсутствие оснований для возобновления иска. Вопрос прекращения судебного разбирательства на стадии уже открытого производства, в случае если такой иск вообще должен был быть возвращен, не урегулирован. Для такого случая не предусмотрены ни основания для оставления иска без рассмотрения, ни основания для прекращения производства", - сказала она.

Князева также отметила неоднозначность судебной практики в этом вопросе.

В частности, в одном из дел суд, установив, что ответчик беременная, оставил иск без рассмотрения. Апелляция отменила решение первой инстанции, а Верховный суд высказался, что факт беременности жены является безусловным основанием, которое делает невозможным дальнейшее рассмотрение дела, и направил дело на новое рассмотрение.

В другом деле суд закрыл производство по таким же обстоятельствам, суд апелляционной инстанции отменил решение, но свою позицию по поводу прекращения производства именно путем закрытия также не высказал.

Аналогичной позиции придерживался суд и по другим делам.

"Пленум Верховного суда Украины в 2007 году указал, что в случае установления судом, что исковое заявление подано в течение беременности жены и в течение одного года после рождения, судья отказывает в открытии производства по делу по заявлению о расторжении брака, а если оно было открыто, прекращает производство по делу. В то же время действующим гражданским процессуальным законодательством не предусмотрено прекращение судебного разбирательства", - подчеркнула юрист.

При этом Князева обратила внимание, что, согласно процессуальному законодательству, термин "прекращение" производства по делу можно толковать в двух аспектах: оставление иска без рассмотрения и закрытие производства по делу.

"Только такой вид прекращения производства, как оставление иска без рассмотрения, позволит решить данный вопрос, позволит лицу в дальнейшем обратиться в суд, когда обстоятельства изменятся. Надеемся, что данная коллизия в законодательстве будет урегулирована", - резюмирует она.