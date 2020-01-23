События

14:31 23.01.2020

Власти Пекина отменили все мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за коронавируса

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Власти Пекина отменили все мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за коронавируса

Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, сообщают европейские СМИ.

На такой шаг власти пошли из-за опасения дальнейшего распространения в стране коронавируса.

В КНР Новый год по лунному календарю будут отмечать в ночь с 24 на 25 января.

Ранее в Китае изолировали два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань.

Вспышка пневмонии в Ухане была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован.

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

Теги: #коронавирус #вирус #китай #пекин
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