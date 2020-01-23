Евреи бегут из Европы - глава ЕЕК Кантор

Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.

"Сегодня более 80% европейских евреев не чувствуют себя в безопасности в Европе, более 40% рассматривают возможность уехать из Европы", - сказал Кантор на Форуме памяти Холокоста в четверг в Иерусалиме.

По его словам, в последние годы ежегодно покидают континент 3% евреев.

"Если задуматься об этой цифре, она означает, что такими темпами, после 2 тысяч лет жизни в Европе, всего через 30 лет там не останется ни одного еврея. Если ситуация останется такой же, какая она сейчас, к 2050 году в Европе не останется еврейских сообществ", - подчеркнул президент ЕЕК.

В США, добавил он, 84% евреев отмечают, что уровень антисемитизма за последние пять лет возрос, 42% чувствуют себя менее безопасно, чем год назад.

"Это недопустимо. Игнорирование роста антисемитизма означает потакание экстремизму. А история нам показывает, к чему это может привести", - сказал Кантор.