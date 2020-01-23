События

13:53 23.01.2020

Руководители департамента Одесской ОГА присвоили 1,6 грн из бюджета - СБУ

2 мин читать
Руководители департамента Одесской ОГА присвоили 1,6 грн из бюджета - СБУ

Правоохранители разоблачила факт хищения средств государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновники присвоили почти 1,6 млн грн при проведении закупки товаров для нужд департамента. Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами. Махинация реализовывалась с участием чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что в ходе проведенных следователями СБУ обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

Досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается

В свою очередь глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Максим Куцый на странице в Фейсбуке написал, что администрация сотрудничает с СБУ и будет способствовать расследованию.

"Старым схемам и коррупции не место в новой администрации! В связи с расследованием схем прежнего состава администрации установлено, что в начале 2019 года через один из департаментов администрации было выведено 1,6 млн бюджетных средств. Мы тесно сотрудничаем с представителями Службы безопасности Украины и другими правоохранительными органами, и в дальнейшем будем способствовать расследованию коррупционных дел и других противоправных действий", - написал он.

Глава ОГА также выразил уверенность, что следователи оперативно установят истину.

Теги: #одесская_ога #сбу #коррупция #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:42 22.01.2020
Контрразведка СБУ разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

Контрразведка СБУ разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

05:32 22.01.2020
Чиновники миграционной службы в Одессе наладили бизнес по легализации иностранцев

Чиновники миграционной службы в Одессе наладили бизнес по легализации иностранцев

18:31 21.01.2020
НАБУ подозревает экс-начальника Одесского филиала АМПУ в растрате 21,4 млн грн

НАБУ подозревает экс-начальника Одесского филиала АМПУ в растрате 21,4 млн грн

10:22 21.01.2020
Крымчанка, имеющая гражданство РФ и контакты с ФСБ, пыталась трудоустроиться в Минобороны

Крымчанка, имеющая гражданство РФ и контакты с ФСБ, пыталась трудоустроиться в Минобороны

18:41 20.01.2020
Киев в рамках ТКГ добивается освобождения 184 незаконно удерживаемых на Донбассе лиц - СБУ

Киев в рамках ТКГ добивается освобождения 184 незаконно удерживаемых на Донбассе лиц - СБУ

17:54 20.01.2020
СБУ блокировала механизм импорта одежды по заниженной стоимости

СБУ блокировала механизм импорта одежды по заниженной стоимости

16:28 20.01.2020
В ходе спецоперации в Херсонской области 9 человек уведомлены о подозрении, в том числе помощник экс-депутата Павловский

В ходе спецоперации в Херсонской области 9 человек уведомлены о подозрении, в том числе помощник экс-депутата Павловский

16:25 20.01.2020
СБУ выявила боевика среди украинских контрактников

СБУ выявила боевика среди украинских контрактников

14:50 19.01.2020
Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

14:06 18.01.2020
СБУ раскрыла схему финансирования Россией оккупационной администрации в ОРЛО

СБУ раскрыла схему финансирования Россией оккупационной администрации в ОРЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

Зеленский в Давосе: шестой год в Украине идет война и шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу из-за нового коронавируса в Китае

Власти Пекина отменили все мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю из-за коронавируса

Евреи бегут из Европы - глава ЕЕК Кантор

Назначение экс-адвоката Януковича первым замдиректора ГБР может нивелировать суды по "делам Майдана" – депутат Сюмар

В Киеве проживает десятая часть населения страны - данные электронной переписи

Замначальника оперативного управления Полтавского ГУ ГФС требовал c харьковского предпринимателя взятку $85 тыс. - ГБР

Военный получил ранение в результате обстрела боевиков на Донбассе

НАБУ подозревает бывшего правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ, экс-первого замминистра юстиции и еще 4 лица в завладении 54 млн грн

Минюст повторно восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметростроя" в госреестре

Минветеранов работает с международными партнерами по верификации данных по маломобильным группам населения на неподконтрольной территории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА