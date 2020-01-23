Руководители департамента Одесской ОГА присвоили 1,6 грн из бюджета - СБУ

Правоохранители разоблачила факт хищения средств государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновники присвоили почти 1,6 млн грн при проведении закупки товаров для нужд департамента. Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами. Махинация реализовывалась с участием чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что в ходе проведенных следователями СБУ обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

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В свою очередь глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Максим Куцый на странице в Фейсбуке написал, что администрация сотрудничает с СБУ и будет способствовать расследованию.

"Старым схемам и коррупции не место в новой администрации! В связи с расследованием схем прежнего состава администрации установлено, что в начале 2019 года через один из департаментов администрации было выведено 1,6 млн бюджетных средств. Мы тесно сотрудничаем с представителями Службы безопасности Украины и другими правоохранительными органами, и в дальнейшем будем способствовать расследованию коррупционных дел и других противоправных действий", - написал он.

Глава ОГА также выразил уверенность, что следователи оперативно установят истину.