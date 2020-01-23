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13:02 23.01.2020

Замначальника оперативного управления Полтавского ГУ ГФС требовал c харьковского предпринимателя взятку $85 тыс. - ГБР

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Замначальника оперативного управления Полтавского ГУ ГФС требовал c харьковского предпринимателя взятку $85 тыс. - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, задержали одного из заместителей начальника оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области, требовавшего взятку $85 тыс.

"По предварительной информации, налоговик требовал от харьковского предпринимателя неправомерную выгоду в сумме $ 85 тыс. За взятку чиновник обещал повлиять на следователя ГФС и решить вопрос возврата изъятого при обыске имущества и помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Расследование вышеуказанного производства осуществлялось следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины", - сообщается на сайте ГБР.

Предприниматель передал требуемую сумму посреднику, после чего следователи ГБР задержали налоговика и посредника в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении должностному лицу ГФС о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, осуществляющей процессуальное руководство в уголовном производстве, сейчас готовится сообщение задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.

После этого в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Кроме того, прокуратура намерена добиваться отстранения от должности на время следствия чиновника ГФС.

Теги: #взятка #гбр #гфс
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