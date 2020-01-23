НАБУ подозревает бывшего правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ, экс-первого замминистра юстиции и еще 4 лица в завладении 54 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в четверг сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54млн 179тыс. грн государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54млн 179тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - сообщает в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил.

"Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.

В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотой Мандарин Ойл" 54млн 179тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016г Минюстом была перечислена указанная сумма средств.

"Заметим, часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания, по обстоятельствам совершенного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - подчеркнули в прокуратуре.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - добавили в САП.