Минюст повторно восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметростроя" в госреестре

Министерство юстиции Украины повторно восстановило Василия Кобиля в должности генерального директора ПАО "Киевметрострой" (с.Чайки Киево-Святошинского района), которое выступает генподрядчиком по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена.

"Оказывается, еще есть люди, которые не слышали о #конце_эпохи_рейдерства. Напрасно. "Киевметрострой" вернули под контроль владельцев. Нотариус отключен от реестров", – написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook в среду.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 23 января гендиректором "Киевметростроя" числится Василий Кобиль, тогда как утром 22 января был указан Константин Салий.

Как сообщалось, акционеры ПАО "Киевметрострой" 17 декабря 2019 года решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав. В результате новый набсовет уволил Василия Кобиля и назначил на его место нового гендиректора – Александра Метелицу.

Вскоре Министерство юстиции Украины восстановило Василия Кобиля в должности генерального директора ПАО "Киевметрострой".

В свою очередь, руководящий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев сообщил о распространении "ряда мифов" о захвате предприятия и предположил, что "проблема инспирирована бывшим руководителем".

Он также прокомментировал заявление Министерства юстиции о восстановлении в должности директора ПАО "Киевметрострой" и внесении соответствующих корректировок в госреестр.

"Министр ничего не аннулировал, никаких решений наблюдательного совета он не отменял и не мог отменить, поскольку это вне компетенции Минюста. Скорее всего, речь о выводах, которые сделала комиссия при Минюсте, что нотариус, который вносил изменения в реестр, допустил техническую ошибку. В настоящее время эти документы будут поданы нотариусу, чтобы снова были внесены соответствующие изменения", – пояснил Ильяшев, подчеркнув, что заявление министерства не ставит под сомнение законность решений наблюдательного совета.

Как заявил ранее глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", причина смены руководства предприятия – неудовлетворительные темпы строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь, из-за чего сроки запуска метро откладываются на год.

"Сумма тендера – 6 млрд грн. В конце года был получен аванс – 2,6 млрд грн. За год, который мы прожили с генеральным директором Кобилем, потрачено 1 млрд грн и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 млн грн. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря набсовет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", – сообщил он.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, следственный судья Печерского райсуда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его подразделений.

"В дальнейшем Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства", – сообщила пресс-служба.

Как сообщалось, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.