Минветеранов работает с международными партнерами по верификации данных по маломобильным группам населения на неподконтрольной территории

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что ведомство работает с международными партнерами по вопросу верификации данных по маломобильным группам населения на неподконтрольной территории.

"Сейчас нет никакой возможности работать нашим структурам на оккупированной территории. Наша задача максимально упростить получение выплат на подконтрольной территории. И здесь также есть достаточно конкретные промежуточные результаты. Речь идет о работе с мало мобильными группами. Мы работаем с международными партнерами относительно верификации данных по этим категориям. Нам нужно понимать, сколько людей, которые физически не могут передвигаться и получать соцвыплаты", - сказала Коляда в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что после того, как такие данные будут получены, ведомство будет отрабатывать механизмы с международными партнерами, имеющими доступ к работе на оккупированной территории, каким образом Украина может осуществлять выплаты этой группе населения.

Полный текст интервью с Колядой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".