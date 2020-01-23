События

11:47 23.01.2020

Минветеранов работает с международными партнерами по верификации данных по маломобильным группам населения на неподконтрольной территории

1 мин читать
Минветеранов работает с международными партнерами по верификации данных по маломобильным группам населения на неподконтрольной территории

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что ведомство работает с международными партнерами по вопросу верификации данных по маломобильным группам населения на неподконтрольной территории.

"Сейчас нет никакой возможности работать нашим структурам на оккупированной территории. Наша задача максимально упростить получение выплат на подконтрольной территории. И здесь также есть достаточно конкретные промежуточные результаты. Речь идет о работе с мало мобильными группами. Мы работаем с международными партнерами относительно верификации данных по этим категориям. Нам нужно понимать, сколько людей, которые физически не могут передвигаться и получать соцвыплаты", - сказала Коляда в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что после того, как такие данные будут получены, ведомство будет отрабатывать механизмы с международными партнерами, имеющими доступ к работе на оккупированной территории, каким образом Украина может осуществлять выплаты этой группе населения.

Полный текст интервью с Колядой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #коляда #ордло #минветеранов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:00 23.01.2020
Коляда: Для меня важно, чтобы не было измены украинских интересов

Коляда: Для меня важно, чтобы не было измены украинских интересов

10:39 23.01.2020
Коляда прогнозирует введение обязательного ежегодного бесплатного медосмотра ветеранов с 1 апреля 2020 года

Коляда прогнозирует введение обязательного ежегодного бесплатного медосмотра ветеранов с 1 апреля 2020 года

09:45 23.01.2020
Коляда ожидает принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года

Коляда ожидает принятия нового закона о статусе ветеранов в первом квартале 2020 года

09:43 23.01.2020
Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено, будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер - Коляда

Минветеранов и оккупированных территорий будет разделено, будущее Министерство реинтеграции может возглавить вице-премьер - Коляда

09:25 23.01.2020
Трибушная отказалась возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий – Минкульт

Трибушная отказалась возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий – Минкульт

17:05 21.01.2020
Денисова обратилась к председателю ОБСЕ с просьбой включить её в мониторинговые визиты на оккупированные территории Донбасса

Денисова обратилась к председателю ОБСЕ с просьбой включить её в мониторинговые визиты на оккупированные территории Донбасса

09:50 21.01.2020
Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в ОРДЛО

Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в ОРДЛО

14:06 18.01.2020
СБУ раскрыла схему финансирования Россией оккупационной администрации в ОРЛО

СБУ раскрыла схему финансирования Россией оккупационной администрации в ОРЛО

14:21 17.01.2020
В Харькове задержан боевик "ЛНР", собиравший информацию об объектах критической инфраструктуры региона

В Харькове задержан боевик "ЛНР", собиравший информацию об объектах критической инфраструктуры региона

16:16 15.01.2020
Вятрович требует от Бородянского объяснить принципы работы телеканала, который будет вещать на оккупированные территории вместо иновещания

Вятрович требует от Бородянского объяснить принципы работы телеканала, который будет вещать на оккупированные территории вместо иновещания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

Зеленский в Давосе: шестой год в Украине идет война и шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за теплой зимы в Украине возникают многочисленные пожары травы, камыша и сухостоя

В Херсоне неизвестный поджог офис Партии Шария, полиция открыла дело

Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи

Источником нового коронавируса в Китае могли стать змеи

Зеленский попросил организаторов форума Холокоста передать места своей делегации выходцам из Украины, которые пережили эту трагедию – Ермак

Более 10 тыс. полицейских охраняют Иерусалим в день форума памяти Холокоста

Внешнюю инвестрекламу Украины в условиях агрессии России стоит строить на дешевизне и перспективности вложений - Сенцов

Аэропорт "Борисполь" не получал от Минздрава рекомендации об ограничениях на поездки и торговлю с Китаем из-за коронавируса

Суд наложил арест на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" – Офис генпрокурора

Зеленский начал рабочий визит в Израиль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА