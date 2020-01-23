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11:47 23.01.2020

Из-за теплой зимы в Украине возникают многочисленные пожары травы, камыша и сухостоя

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Из-за теплой зимы в Украине возникают многочисленные пожары травы, камыша и сухостоя

С сохранением нехарактерной для украинской зимы плюсовой температуры воздуха в январе наблюдается повышение показателя количества пожаров в природных экосистемах и пожарные Госслужбы Украины по ЧС уже начали ликвидировать многочисленные пожары травы, камыша и сухостоя.

Как сообщает в четверг пресс-служба ГСЧС, в частности, в течение 22 января на Прикарпатье было зарегистрировано 28 случаев возгораний сухой травы на открытой территории.

В тот же день на территории Херсонской области зафиксировано 8 пожаров тростника. Возгорание произошли у Херсона, в Олешковском, Голопристанском, Скадовском и Белозерском районах. Ориентировочная площадь горения составляет около 3 га.

В то же время спасатели Главного управления ГСЧС в Николаевской области дважды выезжали на тушение пожаров плавней. Первый пожар камыша и мусора площадью 500 кв.м ликвидировали пожарные в г.Первомайск. Другой, со значительно большей площадью в 4,9 га, гасил дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части на берегу р.Южный Буг в г.Новая Одесса. Кроме того, днем ранее, 21 января, пожар сухостоя площадью 1тыс. кв.м был зарегистрирован также в Корабельном районе г.Николаева.

В Житомирской области вечером 20 января очевидец, который, проезжая мимо местного озера, сообщил о возгорании камыша в г.Радомышль. Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что вокруг водоема горит сухостой на площади 1,5 га. Наблюдалось 5 отдельных очагов возгорания. Силами спасателей пожар был ликвидирован и не допущено распространение пламени.

"В общем, только за прошедшие сутки, 22 января, в Украине было зафиксировано 149 случаев пожаров на открытых территориях", - сообщают в ГСЧС и призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах путем выжигания сухой растительности.

Теги: #пожары #гсчс #погода
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