В Херсоне неизвестный поджог офис Партии Шария, полиция открыла дело

В Херсоне правоохранители открыла уголовное производство по факту поджога офисного помещения в центре города, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Вчера, 22 января, около 23:50 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил дежурный службы по чрезвычайным ситуациям. Сотрудник ГСЧС сообщил, что в Херсоне по ул. Университетской горит помещение офиса одной из политических партий", - говорится в сообщении.

Так, по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, причастных к совершению преступления.

Как сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, последствия пожара могли быть непредсказуемы, поскольку офис находится на первом этаже 5-ти этажного жилого дома.

"Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, и никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно. Установлено, что злоумышленник разбил окно и забросил внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом", - добавили в полиции.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по признакам уголовного преступления. Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия.

В свою очередь Херсонская ячейка украинской политической партии "Партия Шария" на странице в Фейсбуке сообщила, что их офис в Херсоне подожгли. Блогер и лидер партии Анатолий Шарий пообещал вознаграждение за информацию об исполнителях поджога.