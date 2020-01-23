Население Украины составляет 37,289 млн человек - данные электронной переписи

Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения", - сказал Дубилет на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Данные оценки численности присутствующего населения являются по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.