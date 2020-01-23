Зеленский попросил организаторов форума Холокоста передать места своей делегации выходцам из Украины, которые пережили эту трагедию – Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский попросил организаторов Всемирного форума Холокоста в Иерусалиме передать места украинской делегации выходцам из Украины, чтобы на мероприятии могли присутствовать люди, которые непосредственно прошли через эту трагедию, отмечает помощник Зеленского Андрей Ермак.

"Узнав о том, что к Всемирному форуму Холокоста большой интерес, но из-за ограниченного количества мест туда не могут попасть люди, прошедшие через эту страшную трагедию, президент принял решение отдать места украинской делегации этим людям. Они выжили, когда жить было сложнее всего, и помогали другим. И заслуживают на уважение и почтение больше всех. Мы узнали, что так поступили ещё некоторые министры Израиля", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ермак указал, что передать места украинской делегации людям, прошедшим через Холокост, должны организаторы форума. "С нашей стороны мы просили, чтобы места были переданы выходцам из Украины, пережившим эту страшную трагедию", - отметил он.

В четверг утром Зеленский написал на своей странице в Facebook, что было принято решение передать места украинской делегации на Всемирном форуме Холокоста людям, которые пережили эту трагедию, но не могут попасть на памятное мероприятие из-за ограниченного количества мест.

Президент Украины 23-24 января осуществляет рабочий визит в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, переговоров с руководством Израиля и встреч с представителями израильских деловых кругов.