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10:57 23.01.2020

Источником нового коронавируса в Китае могли стать змеи

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Источником нового коронавируса в Китае могли стать змеи

По мнению китайских ученых, новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи, сообщила в четверг газета South China Morning Post.

В исследовании, опубликованном в Журнале медицинской вирусологии, приняли участие ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, откуда начала распространяться инфекция.

"Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем инфекции", - говорится в исследовании.

Ученые сравнили генетический код вируса с генетическим кодом большого числа животных.

По мнению ученых, самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей - южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.

В Китае змей и других диких животных нередко употребляют в пищу. В 2017 году исследование института зоологии китайской академии наук показало, что более 60% населения юго-запада Китая ело мясо дикого животного, как минимум раз за последние два года.

Тем не менее, в сообществе китайских ученых версию передачи вируса к человеку от змеи подвергают сомнению, пишет газета. Это связано с тем, что прежде почти все подобные вирусы передавались человеку от млекопитающих, например, верблюдов, как в случае с Ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

По мнению специалиста по вирусологии института зоологии в Пекине Чжэн Айхуа, передача вируса человеку от отдаленных от человека видов живых организмов возможна, как в случае с вирусом Зика, переносчиком которого являются комары. В то же время сама по себе схожесть генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов, отметил он. "Это интересная гипотеза, но потребуются эксперименты над животными, чтобы проверить ее", - сказал Чжэн Айхуа.

В декабре 2019 года в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. В Китае зарегистрировано более 600 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались. Есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Теги: #коронавирус #вирус #китай
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