События

10:06 23.01.2020

Более 10 тыс. полицейских охраняют Иерусалим в день форума памяти Холокоста

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Более 10 тыс. полицейских охраняют Иерусалим в день форума памяти Холокоста

Более 10 тыс. полицейских задействованы в операциях по обеспечению безопасности в Иерусалиме и его окрестностях в день проведения в городе форума памяти Холокоста, на который съехались свыше 40 мировых лидеров со своими делегациями, пишет в четверг Times of Israel.

С 7:00 по местному времени (совпадает с Киевом) в стране перекрыта основная трасса из Тель-Авива в Иерусалим в связи с прибытием в аэропорт крупных иностранных делегаций.

"В период с 9:00 до 11:00 не приезжайте в Иерусалим без острой необходимости", - рекомендовала полиция.

Также будут перекрыты несколько дорог в городе и ряд общественных мест в центре города примерно до 10:00, в частности, улицы возле Кнессета, где остановились на время проведения конференции многие ее гости и участники.

Примерно около полудня перекроют для движения общественного транспорта дороги, ведущие на запад города - там расположен музей и мемориальный центр Яд-Вашем, где будут проходить мероприятия форума. Повторно дороги будут перекрывать вечером в четверг, когда лидеры отправятся в аэропорт Бен-Гуриона возле Тель-Авива.

Теги: #холокост #иерусалим #израиль
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