Суд наложил арест на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" – Офис генпрокурора

Наложение ареста на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" не запрещает его владельцам пользоваться и владеть этим имуществом, запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его, сообщил Офис генерального прокурора.

Пресс-служба ведомства сообщила в среду, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан":

"Прокуратура предотвращает дальнейшие попытки незаконного отчуждения имущества целостного имущественного комплекса ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Именно с целью сохранения стратегического для государства предприятия прокуратура внесла, а Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество завода", - говорится в сообщении.