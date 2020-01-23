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09:05 23.01.2020

Суд наложил арест на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" – Офис генпрокурора

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Суд наложил арест на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" – Офис генпрокурора

Наложение ареста на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" не запрещает его владельцам пользоваться и владеть этим имуществом, запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его, сообщил Офис генерального прокурора.

Пресс-служба ведомства сообщила в среду, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан":

"Прокуратура предотвращает дальнейшие попытки незаконного отчуждения имущества целостного имущественного комплекса ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Именно с целью сохранения стратегического для государства предприятия прокуратура внесла, а Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество завода", - говорится в сообщении.

Теги: #арест #генпрокуратура #суд #океан
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