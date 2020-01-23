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08:17 23.01.2020

Глава фракции "Слуга народа" призывает к здоровому экономическому эгоизму в отношенияхс ЕС

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Глава фракции "Слуга народа" призывает к здоровому экономическому эгоизму в отношенияхс ЕС

Украине необходимо жёстче отстаивать свою позицию в переговорах с Евросоюзом об условиях экономического сотрудничества, при этом сохраняя вектор евроинтеграции основным в развитии страны, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы сейчас вступаем в процесс revisionСоглвшения об ассоциации с ЕС. Надо нормально подготовиться: не просто взять их предложения и подписать", - сказал он журналистам в кулуарах Украинского завтрака, организованного Фондом Пинчука в Давосе.

"Надо учесть состояние нашей экономики и начать более эффективные переговоры", - подчеркнул Арахамия.

По его словам, сегодня страны ЕС все активнее защищают свои интересы, и Украина должна следовать их примеру.

Среди больных вопросов в сотрудничестве он, в частности выделил квоты на поставки отдельных товаров и перевозки. По мнению главы фракции, нужна комплексная модель, и главную роль в ее разработке должно играть правительство.

"Если не доводить свою точку зрения, мы точно подпишем ещё раз на не очень выгодных условиях", - считает Арахамия.

В то же время он подчеркнул, что вектор на евроинтеграцию не поддается сомнению и заявил, что "Слуга народа" за 3 месяца приняла больше евроинтеграционных законов, чем Рада прошлого созыва за 5 лет.

Теги: #ес #украина #ассоциация
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