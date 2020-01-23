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08:04 23.01.2020

В Филадельфии открылось почетное консульство Украины

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В Филадельфии открылось почетное консульство Украины

Почетное консульство Украины открылось в Филадельфии (штат Пенсильвания), сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Символично в День Соборности Украина открыла свое Почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США", – говорится в сообщении посольства в Фейсбуке в ночь на четверг.

В официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов и представители украинской общины Америки.

Почетным консулом Украины в г.Филадельфия стала общественный деятель, юрист, член совета директоров организации Razom for Ukraine и вице-президент Украинской Федерации Америки Ирина Мазур.

Открытие Почетного консульства также посетили конгрессвумен Мэдлин Дин, экс-конгрессмен Джим Герлач, председатель консульского корпуса г.Филадельфия Питер Лонгстрет, епископ УГКЦ Андрей Рабий и Президент U.S.-Ukraine Business Council (USUBC) Морган Уильямс.

Теги: #сша #филадельфия #украина #консульство
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