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07:43 23.01.2020

Трибушная отказалась возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий

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Экс-главный редактор "24" канала Елена Трибушная отказалась от предложения возглавить информационное вещание телеканала для временно оккупированных территорий, вакансия руководителя остается вакантной, сообщили в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

"Сообщаем, что планировалось назначение Елены Трибушной на должность руководителя информационного вещания телеканала для временно оккупированных территорий, который создается на базе телеканала иновещания UATV. Эта должность не предусматривает проведения конкурса. В связи с отказом А.Трибушной назначение не состоялось", – говорится в сообщении на сайте министерства в среду.

В ведомстве подчеркнули, что должность директора телеканала остается вакантной.

"Конкурс на замещение вакансии будет проведен в ближайшее время. Исполняющей обязанности директора телеканала остается Юлия Островская", – добавили в министерстве.

Как сообщалось, 27 декабря стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 15 февраля 2020 года запустит на базе UA|TV телеканал для временно оккупированных территорий.

3 января в профильном министерстве заявили, что руководителем информационного вещания станет Трибушная.

Также было отмечено, что директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе, а до этого исполнять его обязанности будет заместитель директора Островская.

В Минкультуры отмечают наличие четкого видения того, каким должен быть новый телеканал, чтобы достичь своей цели, также уже рассмотрено несколько концепций вещания. Окончательная будет утверждена после избрания руководителя телеканала.

"Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Теги: #минкульт #вещание #назначение
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