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07:03 23.01.2020

Зеленский в Давосе обсудил с директором-распорядителем МВФ реализацию новой программы расширенного финансирования

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Зеленский в Давосе обсудил с директором-распорядителем МВФ реализацию новой программы расширенного финансирования

Президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе в ходе встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы Украинского государства, на встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.

Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с МВФ.

Теги: #финансирование #руководство #украина #мвф
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