Зеленский в Давосе обсудил с директором-распорядителем МВФ реализацию новой программы расширенного финансирования

Президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе в ходе встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы Украинского государства, на встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.

Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с МВФ.