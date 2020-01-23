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06:37 23.01.2020

Помпео подверг критике Россию и Кубу за вмешательство в дела карибских стран

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Помпео подверг критике Россию и Кубу за вмешательство в дела карибских стран

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия и Куба пытаются вмешиваться в дела стран Карибского региона.

"Куба и Россия продолжают вмешиваться в суверенные дела стран, пытаясь дестабилизировать демократические государства", - заявил Помпео в Кингстоне на конференции "Расширение приверженности Америки Карибам".

При этом, не уточнив деталей, он подчеркнул, что ситуация на Карибах "очень отличается от той, что была во времена Холодный войны".

Госсекретарь в среду прибыл на конференцию в столицу Ямайки Кингстон, где успел провести "плодотворные" встречи с премьером Ямайки Эндрю Холлнесом и главой МИД Джонсоном Смитом.

Теги: #сша #россия #карибы #куба
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