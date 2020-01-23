В Харькове через суд прокуратура добилась возвращения в коммунальную собственность участка стоимостью 56 млн грн

Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил иск местной прокуратуры к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по договору аренды земли, его расторжении и возврата участка стоимостью 56 млн. грн, расположенного в Немышлянском районе города в земли коммунальной собственности.

"Использование предприятием земельного участка с грубым нарушением существенных условий договора аренды земли и нарушения интересов собственника земельного участка - Харьковского городского совета - по владению ею, распоряжением и использованием послужило основанием для направления соответствующего иска в суд. Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил иск прокуратуры", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в 2007 году на основании решения Харьковского горсовета обществу с ограниченной ответственностью был передан в аренду земельный участок для строительства торгово-развлекательного центра с офисными помещениями и гостевой парковкой. Но до сих пор даже не начался процесс подготовки к строительным работам. Кроме того, с 2016 года фирма-арендатор не платила арендную плату. Сумма задолженности на сегодняшний день составляет около 61 тыс. грн.