Трюдо и Эрдоган обсудили Ближний Восток и трагедию с украинским самолетом в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили расследование катастрофы с украинским самолетом, сбитым в Иране, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

"Премьер-министр поблагодарил президента Эрдогана за помощь Турции в содействии канадской реакции на трагедию, включая транзит членов семей жертв через Турцию. Оба лидера согласились с тем, что полное, заслуживающее доверия и транспарентное расследование этого трагического события должно продолжаться, с тем чтобы обеспечить справедливость и дать ответы семьям жертв", - говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства.

Лидеры двух стран обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке и "согласились с необходимостью деэскалации и диалога в целях снижения напряженности и содействия миру и стабильности в регионе".

Они также обсудили важность продолжения борьбы с ИГ.

"Лидеры двух стран согласились с важностью торговых и межличностных связей между Канадой и Турцией. Они обсудили возможности для инвестиций и расширения сотрудничества в будущем", - добавляет пресс-служба Трюдо.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.