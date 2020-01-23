Мининфраструктуры Украины и германская DB подписали меморандум о возможном стратегическом партнёрстве с "Укрзализныцей"

Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в среду в швейцарском Давосе подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця".

"Это меморандум ещё не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнёрстве. Это прекрасная новость", - отметил премьер-министр Александр Гончарук, открывая заседание Национального инвестиционного совета при президенте Украины в Давосе.

Он подчеркнул, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороги страны и реализации ее логистического потенциала.

При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в Твиттер Гончарук отметил, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.

"Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станут базой для изменения ситуации в УЗ", - написал премьер.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB.

"Стороны согласились, что будут оценивать возможность и целесообразность дальнейших шагов в направлении углубления сотрудничества, включая дальнейшее подписание соответствующими сторонами двустороннего соглашения о стратегическим партнерстве", - говорится в меморандуме, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

Помимо того Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложения о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.