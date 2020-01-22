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23:45 22.01.2020

На окраине Киева спасатели тушат масштабный пожар в мебельном магазине

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На окраине Киева спасатели тушат масштабный пожар в мебельном магазине

В Киеве спасатели тушат масштабный пожар в корпусе "Мебельного городка" на Петропавловской Борщаговке, пострадавших нет, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"22 января в 20:45 в с.Петропавловская Борщаговска Киево-Святошенского района в двухэтажном здании магазина мебели на территории "Мебельного городка" возник пожар на площади около 600 кв. м. В 22:22 пожар на территории "Мебельного городка" локализован на площади 600 кв. м.", – говорится в сообщении на страниц ведомства в Фейсбук в среду вечером.

В ГСЧС подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

Возгорания присудили повышенную сложность.

Движение по ул.Петропавловской пока полностью перекрыли.

К тушению привлечены 46 чел. л/с и 10 ед. техники ГСЧС.

Теги: #киев #гсчс #пожар
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