Для меня должность министра - это точно не способ получения больших доходов - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что для нее должность министра не является способом получения больших доходов.

"Для меня должность министра - это точно не способ получения больших доходов. Мне важно воплотить те изменения, которые мы, как правительство, пообещали, когда приступили к работе. Это мой основной мотиватор", - напмсала Новосад на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр подчеркнула, что ее не устраивает зарплата воспитателя в 4 тыс. грн, учителя с 30-летним стажем в 8 тыс. грн или работа ученых на 0.75 ставки.

"Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ - рост заработных плат педагогов и ученых", - подчеркнула она.

В то же время, Новосад отметила, что поддерживает позицию правительства, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы.

"Я понимаю, что формулировка в моем интервью было неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, и к этому важно относиться чувствительно. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", - заявила министр.

Как сообщалось, ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" Новосад заявила, что ей хватает ее заработной платы, чтобы нормально жить, но как для человека, который должен думать о будущем, этого не достаточно.

Она подчеркнула, что по завершению работы в министерстве она не будет иметь сбережений как таковых, а также отметила, что со своей зарплаты много тратит на текущие расходы, которые нужны на содержание офиса.

"Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", - добавила Новосад.