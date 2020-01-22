Рябошапка открыл производство по факту нанесения нардепом телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом Украины телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

"В среду, 22 января 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020, ударил потерпевшего головой в лицо", – сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сведения по данному правонарушению внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.