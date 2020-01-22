Семьи героев Небесной сотни и активисты выступают против назначения бывшего адвоката Януковича замдиректора ГБР

Семьи героев Небесной сотни, активисты и военные считают недопустимым назначение бывшего адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова на должность заместителя директора Государственного бюро расследований, заявил волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай в эфире телеканала "Прямой".

"Мы видим, что с этим назначением ГБР официально показывает, что оно становится таким репрессивным органом новой власти, мы видим, что ГБР занимается преследованием волонтеров, активистов, майдановцев и мы понимаем, что следующим их шагом после такого назначения может быть не только захоронение дел Майдана, но и переквалификация и пересмотр достижений Революции Достоинства. Фактически - это реванш. Мы это понимаем, и мы хотим донести эту простую мысль украинскому обществу, которому небезразлично ... и всем проевропейским, проукраинским партиям, силам, гражданским объединениям. Друзья, они собираются пересмотреть достижения Революции Достоинства, они хотят дискредитировать Революцию Достоинства,"- выразил общее заявление Гай.

В свою очередь пресс-служба ГБР сообщила, что специальное следственное подразделение Бюро по делам Майдана в ходе брифинга проинформировало семьи Героев Небесной Сотни и их защитников о первых результатах своей работы.

"Следователи ГБР проинформировали потерпевших и их защитников, что сейчас происходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса генерального прокурора. Продолжительность процесса связана с большим количеством эпизодов и вещественных доказательств по делам. По принятым производствам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании "дел Майдана", которых общество ожидает от ГБР", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что, несмотря на короткий срок работы подразделения, следователи ГБР уже готовят к отправке одно из дел в суд.

Как сообщалось, согласно информации на сайте ГБР, заместителями директора Бюро стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой Януковича, Соколов до назначения был сотрудником Службы безопасности в Харьковской области.

11 января в Государственном бюро расследований (ГБР) было полностью укомплектовано подразделение по расследованию "дел Майдана".

В ноябре 2019 года в ГБР было создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

26 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба опроверг информацию о том, что расследование дел Майдана остановлено из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в ГБР.

Он напомнил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит около 50.

2 января руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.