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18:22 22.01.2020

Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

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Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

 В течение суток среды боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность… Сегодня, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, два обстрела по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с н.п.Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку н.п.Талаковка - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.

Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета; в районе н.п.Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

Теги: #всу #потери #оос #обстрелы
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