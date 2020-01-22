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17:59 22.01.2020

Зеленский в Давосе: шестой год в Украине идет война и шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории

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Зеленский в Давосе: шестой год в Украине идет война и шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что в современном мире происходит немало потрясений, одним из которых является война на востоке Украины и аннексия Российской Федерацией Крыма.

"…шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая new normality. Да, мир сплотился вокруг этих вопросов. Но достаточно ли украинцам - погибшим и тем, кто потерял дома - достаточно ли им всемирной "обеспокоенности"? Этого мало", - сказал он во время своего выступления в среду в Давосе.

Теги: #давос #зеленский
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